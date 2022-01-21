Депутат Госдумы Гладких поддержал заявление о необходимости скорейшей сертификации СП-2

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг о том, что властям ФРГ следует обеспечить скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«Это энергобезопасность Германии. Поэтому те участники, которые заинтересованы в развитии этой инфраструктуры, тоже имеют свой голос на территории страны. Я, как член комитета Госдумы по энергетике, в рамках поездки комитета участвовал в переговорах на уровне бундестага. Мы разговаривали на эту тему и видели встречный ответ с пониманием того, что есть экономика, которой политика мешать не должна», — рассказал депутат.

Он добавил, что не встречал «ни одного мнения со стороны представителей Германии, что это экономически не целесообразно».

«Звучат разные мнения, но выводов о том, что это нецелесообразно, дорого или неинтересно, просто нет. Я считаю, что процесс будет плавно двигаться дальше… Так или иначе, есть та прослойка, которая держит на своих плечах экономический потенциал данной страны, и они ждут решения вопроса об их энергобезопасности. Особенно на фоне таких резких изменений по цене», — заключил Гладких.

Ранее в Германии заявили о необходимости сертификации СП-2 для успешного энергоперехода.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.