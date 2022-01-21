Байден рассказал о противостоянии демократий и автократий на мировой арене

Между демократиями и автократиями в мире происходит настоящая гонка. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Вы знаете, между демократиями и автократиями идёт настоящая гонка. Президент России (Владимир Путин. — RT), (председатель) КНР (Си Цзиньпин и лидеры) других стран действительно верят, что демократии не так уж соответствуют XXI веку, потому что всё меняется так быстро, (что) вы не можете выработать консенсус из-за нехватки времени, а автократии могут просто сделать это», — цитирует Байдена ТАСС.

Он также назвал демократию единственно верным путём развития.

Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих.