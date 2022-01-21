В США ввели требование о полной вакцинации для прибывающих в страну с 22 января

Все прибывающие в Соединённые Штаты с 22 января должны предоставить данные о полной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

«Начиная с 22 января 2022 года МВБ будет требовать от лиц, не являющихся гражданами США и желающих въехать в Соединённые Штаты через сухопутные пограничные пункты и паромные терминалы на границах с Мексикой и Канадой, полной вакцинации против COVID-19 и предоставления соответствующих доказательств», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее американский президент Джо Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США из восьми стран Африки, которые были введены в конце ноября из-за выявления омикрон-варианта коронавируса.