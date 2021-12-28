Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США из восьми стран Африки
- Reuters
Как отмечается, ограничения были приняты, «чтобы замедлить распространение омикрон-варианта в США и позволить Соединённым Штатам принять надлежащие меры в свете появления новой информации об этой разновидности».
В заявлении уточняется, что в полночь на 31 декабря ограничительные меры на въезд в США из восьми стран Африки будут отменены.
Власти США с 29 ноября ограничили въезд на территорию страны для жителей восьми стран Африки из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
Ограничения коснулись жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.