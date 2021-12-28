Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США из восьми стран Африки

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Американский президент Джо Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из восьми стран Африки, которые были введены в конце ноября из-за выявления омикрон-варианта коронавируса. Соответствующая информация приводится на сайте Белого дома.
Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США из восьми стран Африки
  • Reuters

Как отмечается, ограничения были приняты, «чтобы замедлить распространение омикрон-варианта в США и позволить Соединённым Штатам принять надлежащие меры в свете появления новой информации об этой разновидности».

В заявлении уточняется, что в полночь на 31 декабря ограничительные меры на въезд в США из восьми стран Африки будут отменены.

Власти США с 29 ноября ограничили въезд на территорию страны для жителей восьми стран Африки из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

Ограничения коснулись жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

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