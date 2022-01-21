Блинкен заявил, что Россия отвергала инициативы НАТО по выстраиванию позитивных отношений

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва отвергала инициативы НАТО по установлению более прозрачных и позитивных отношений.
Блинкен заявил, что Россия отвергала инициативы НАТО по выстраиванию позитивных отношений
  • AP
  • © Alex Brandon

«В течение многих лет НАТО обращалась к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения. К сожалению, мы постоянно получали отказ», — рассказал Блинкен в интервью телеканалу ZDF, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в эфире RT заявил, что России нужен быстрый ответ США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что России нужна реакция на каждую статью проектов документов по гарантиям безопасности.

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