Постпред России Чижов прокомментировал возможность возобновления Совета Россия — НАТО
- AFP
- © Georges GOBET
«Думаю, что Совет Россия — НАТО не возобновился, это было скорее исключение», — приводит слова Чижова РИА Новости.
По его мнению, объёмы взаимодействия с НАТО постепенно сократились из-за отсутствия позитивной повестки дня.
«О чём говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное, это не имело смысла. А встречаться, чтобы слушать что-то про Украину, для этого Совет Россия — НАТО нам не нужен», — пояснил Чижов.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о необходимости для России и НАТО продолжать переговоры по нормализации отношений.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.