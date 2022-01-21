Постпред России Чижов прокомментировал возможность возобновления Совета Россия — НАТО

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал возможность возобновления работы Совета Россия — НАТО.
Постпред России Чижов прокомментировал возможность возобновления Совета Россия — НАТО
  • AFP
  • © Georges GOBET

«Думаю, что Совет Россия — НАТО не возобновился, это было скорее исключение», — приводит слова Чижова РИА Новости.

По его мнению, объёмы взаимодействия с НАТО постепенно сократились из-за отсутствия позитивной повестки дня.

«О чём говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное, это не имело смысла. А встречаться, чтобы слушать что-то про Украину, для этого Совет Россия — НАТО нам не нужен», — пояснил Чижов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о необходимости для России и НАТО продолжать переговоры по нормализации отношений.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

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