Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил об отсутствии у Запада стратегии в отношении России 

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в рубрике Виталия Серуканова «Укол зонтиком» стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил об отсутствии у Запада стратегии в отношении России. 
Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил об отсутствии у Запада стратегии в отношении России 
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«У Запада нет стратегии по отношению к России, как это ни удивительно, нету», — сказал он.

По словам Косачёва, страны Запада «мыслят категориями достаточно краткосрочными». 

Он добавил, что «для Запада важно подобрать то, что сейчас плохо лежит».

Зампред Совфеда обратил внимание, что все волны расширения Запада «включали ближайших соседей того же Североатлантического альянса либо ЕС».

«И я не видел ни одного политика на Западе, который смог бы ответить на вопрос: «А что произойдёт, когда вы дойдёте до российской границы?» — сказал он.

Также Косачёв заявил, что страны Запада «увеличиваются количественно и качественно» для того, чтобы «потом иметь возможность разговаривать с Россией уже с позиции превосходства».

Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о целях США и Великобритании в ситуации с Украиной и Россией.

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