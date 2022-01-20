Политолог Мухин назвал цели Запада в ситуации с Украиной и Россией

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Директор Центра политической информации Алексей Мухин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о целях США и Великобритании в ситуации с Украиной и Россией.
Политолог Мухин назвал цели Запада в ситуации с Украиной и Россией
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Американцам и британцам нужно, чтобы Украина сейчас представляла собой пороховую бочку, куда вставлен фитиль и которую нужно обязательно отдать России, чтобы эта пороховая бочка взорвалась в руках у России», — сказал он.

По мнению Мухина, в этом случае Россию бы обвинили в том, что эта «бочка взорвалась» и Москва столкнулась бы с санкциями и международным порицанием.

«Американские партнёры и британские встанут стеной и скажут: «Вы так поступили с Украиной, вы теперь ей должны и нам должны. И во имя всего прекрасного вы должны платить и каяться», — считает политолог.

Ранее американский конгрессмен от партии республиканцев Джим Бэнкс внёс новый проект санкций против России.

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