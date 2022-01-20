Эрдоган заявил, что Турция хочет провести у себя встречу Путина с Зеленским

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил, что Турция хочет провести у себя встречу Путина с Зеленским
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«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Он добавил, что «придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и (своему) визиту на Украину».

При этом Эрдоган не уточнил, когда может состояться визит Путина в Турцию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любую помощь в урегулировании ситуации на Украине, но считает вторичным вопросом место проведения возможного российско-украинского саммита.

Таким образом в Кремле прокомментировали предложение Анкары организовать в Турции встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция будет продолжать прилагать усилия для «снижения напряжённости» между Россией и Украиной.

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