В ВОЗ призвали отслеживать случаи передачи COVID-19 между животными и людьми

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал тщательнее отслеживать возможные случаи передачи коронавирусной инфекции между людьми и животными.

Как сообщает РИА Новости, эксперты призвали государства проводить соответствующие эпидемиологические исследования и вести эпиднадзор за животными, которые могут быть потенциальными носителями вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что штамм коронавируса «омикрон» начали выявлять у мышей и крыс. В этом его отличие от предыдущих вариантов COVID-19.

В ноябре 2021 года учёные из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, переносящих коронавирус.