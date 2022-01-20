В ВОЗ призвали отслеживать случаи передачи COVID-19 между животными и людьми

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал тщательнее отслеживать возможные случаи передачи коронавирусной инфекции между людьми и животными.
В ВОЗ призвали отслеживать случаи передачи COVID-19 между животными и людьми
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Как сообщает РИА Новости, эксперты призвали государства проводить соответствующие эпидемиологические исследования и вести эпиднадзор за животными, которые могут быть потенциальными носителями вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что штамм коронавируса «омикрон» начали выявлять у мышей и крыс. В этом его отличие от предыдущих вариантов COVID-19.

В ноябре 2021 года учёные из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, переносящих коронавирус.

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