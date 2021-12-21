Крысы и мыши начали инфицироваться штаммом «омикрон» коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» начали выявлять у мышей и крыс. В этом его отличие от предыдущих вариантов COVID-19.
Крысы и мыши начали инфицироваться штаммом «омикрон» коронавируса
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«Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы чётко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. У прежних видов штаммов мы такого не наблюдали», — заявила она.

Как она подчеркнула на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России, учёные фиксируют, что у крыс и мышей «развивается состояние болезни».

Ранее СМИ сообщали, что в Латвии на звероферме с норками неконтролируемо мутирует COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU также назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

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