Крысы и мыши начали инфицироваться штаммом «омикрон» коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» начали выявлять у мышей и крыс. В этом его отличие от предыдущих вариантов COVID-19.

«Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы чётко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. У прежних видов штаммов мы такого не наблюдали», — заявила она.

Как она подчеркнула на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России, учёные фиксируют, что у крыс и мышей «развивается состояние болезни».

Ранее СМИ сообщали, что в Латвии на звероферме с норками неконтролируемо мутирует COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU также назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.