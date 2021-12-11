Delfi: в Латвии на звероферме с норками неконтролируемо мутирует COVID-19

На звероферме под городом Бауска в Латвии, где содержатся 100 тыс. норок, неконтролируемо мутирует вирус COVID-19.

Об этом пишет портал Delfi.

«Образцы вируса, полученные от животных и людей, оказались настолько похожими генетически, что ученые сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал барьер между видами. Это значит, что вирус передавался от человека к норке и обратно», — пишет издание.

Предполагается, что впервые коронавирус попал на звероферму в конце февраля 2021 года.

Портал отмечает, что на ферме содержится около 100 тыс. животных, которые продолжают болеть бессимптомно и без повышенной смертности.

Ранее сообщалось, что в Финляндии вакцинируют норок от коронавируса.