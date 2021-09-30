В Финляндии начнут вакцинировать норок от коронавируса

Финские заводчики пушных зверей начнут вакцинировать норок от коронавируса, сообщает Финская ассоциация заводчиков пушных зверей (FIFUR).

«Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса», — заявила глава FIFUR Марья Тиура.

Отмечается, что Финское агентство продуктов питания выдало разрешение на применение вакцины для норок, которая разработана FIFUR и группой учёных Хельсинкского университета.

Препарат получил название FurcoVac.

4 июля зоопарк американского города Окленд приступил к вакцинации своих обитателей экспериментальной вакциной против коронавируса от компании Zoetis.