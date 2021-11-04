Учёные в США обнаружили коронавирус у оленей

Учёные из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, переносящих коронавирус.

Об этом сообщает портал bioRxiv.

Отмечается, что, согласно мнению учёных, коронавирус передался животным от людей.

У 80% оленей, отобранных для исследования в Айове с апреля 2020-го по январь 2021 года, было выявлено заболевание.

По мнению экспертов, экспансия вируса среди этих распространённых животных может затруднить искоренение патогена, особенно если олени станут резервуаром мутаций коронавируса.

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