Учёные в США обнаружили коронавирус у оленей

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Учёные из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, переносящих коронавирус.
Учёные в США обнаружили коронавирус у оленей
  • Reuters
  • © Cooper Neill

Об этом сообщает портал bioRxiv.

Отмечается, что, согласно мнению учёных, коронавирус передался животным от людей.

У 80% оленей, отобранных для исследования в Айове с апреля 2020-го по январь 2021 года, было выявлено заболевание.

По мнению экспертов, экспансия вируса среди этих распространённых животных может затруднить искоренение патогена, особенно если олени станут резервуаром мутаций коронавируса.

30 сентября стало известно, что финские заводчики пушных зверей начнут вакцинировать норок от коронавируса.

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