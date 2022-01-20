Песков заявил о возможности принятия Украины в НАТО в среднесрочной перспективе

Непринятие Украины в НАТО в ближайшем будущем не означает, что страну не возьмут в альянс в среднесрочной перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что готовность к переговорам по некоторым вопросам со стороны США и НАТО является позитивным моментом, однако эта готовность не распространяется на темы, которые носят для России принципиальный характер.

«Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины в состав альянса в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время является невысокой.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада прекратить содействие милитаризации Украины и перестать затягивать Киев в НАТО.