В МИД России призвали Запад прекратить содействие милитаризации Украины

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Российская сторона призывает страны Запада прекратить содействие милитаризации Украины и перестать затягивать Киев в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России призвали Запад прекратить содействие милитаризации Украины
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«Призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивать её в НАТО», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что вместо этого следует направить усилия на побуждение Киева к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств.

Ранее директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что страны НАТО превращают Украину в военный плацдарм против России.

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