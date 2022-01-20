В МИД России призвали Запад прекратить содействие милитаризации Украины
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«Призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивать её в НАТО», — сказала она на брифинге.
Захарова добавила, что вместо этого следует направить усилия на побуждение Киева к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств.
Ранее директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что страны НАТО превращают Украину в военный плацдарм против России.