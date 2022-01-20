Консул в Новосибирске: ФРГ намерена ввести безвизовый режим для студентов и школьников из России

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Правительство ФРГ закрепило во внутреннем коалиционном договоре намерение об отмене виз для российских школьников и студентов вузов в возрасте до 25 лет, заявил генконсул Германии в Новосибирске Бернд Финке.
Консул в Новосибирске: ФРГ намерена ввести безвизовый режим для студентов и школьников из России
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Он отметил, что на данный момент консульство оказывает помощь российским студентам и преподавателям вузов в получении виз, и выразил надежду, что в будущем проблему с визами удастся решить.

«Новое федеральное правительство в своём коалиционном договоре закрепило, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз», — цитирует Финке Интерфакс.

По словам дипломата, это положительно отразилось бы на германо-российских отношениях в части молодёжного обмена в научной сфере. Он добавил, что речь идёт не только о студентах, но и о школьниках.

«Единственное, что не было учтено в коалиционном договоре, — это то, что мы являемся участниками Шенгенского соглашения и для реализации планов необходимо одобрение всех участников соглашения. Но процедура получения одобрения уже начата», — отметил консул.

О сроках введения безвизового режима не сообщается.

Ранее представитель Госсекретариата Сан-Марино по иностранным делам сообщил, что воспользоваться преимуществами безвизового режима с Россией смогут россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, и граждане Сан-Марино.

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