Американский эсминец Benfold вошёл в территориальные воды Китая у архипелага Сиша
- AFP
«20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошёл в территориальные воды возле архипелага Сиша», — говорится в официальном заявлении на сайте Минобороны КНР.
Морские и воздушные силы НОАК сопроводили американский эсминец и вынесли ему предупреждение с требованием покинуть акваторию.
«Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия», — сказал Цзюньли.
В сентябре 2021 года Минобороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды страны вблизи китайских островов Наньша.
В ведомстве подчеркнули, что «действия американской стороны являются серьёзным нарушением суверенитета и безопасности Китая».