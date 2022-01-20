Американский эсминец Benfold вошёл в территориальные воды Китая у архипелага Сиша

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Американский ракетный эсминец Benfold без разрешения вошёл в территориальные воды Китая у архипелага Сиша, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
Американский эсминец Benfold вошёл в территориальные воды Китая у архипелага Сиша
  • AFP

«20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошёл в территориальные воды возле архипелага Сиша», — говорится в официальном заявлении на сайте Минобороны КНР.

Морские и воздушные силы НОАК сопроводили американский эсминец и вынесли ему предупреждение с требованием покинуть акваторию.

«Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия», — сказал Цзюньли.

В сентябре 2021 года Минобороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды страны вблизи китайских островов Наньша.

В ведомстве подчеркнули, что «действия американской стороны являются серьёзным нарушением суверенитета и безопасности Китая».

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