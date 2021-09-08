В Китае заявили о вторжении эсминца США в территориальные воды страны

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Минобороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды страны вблизи китайских островов Наньша.
В Китае заявили о вторжении эсминца США в территориальные воды страны
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тяня Цзюньли.

«8 сентября американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошёл в воды вблизи рифа Мисчиф островов Наньша (архипелаг Спратли)», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, морские и воздушные силы НОАК сопровождали и вели наблюдение за американским кораблём, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию.

В Минобороны КНР подчеркнули, что «действия американской стороны являются серьёзным нарушением суверенитета и безопасности Китая».

В июле в Национальном центре управления обороной России сообщили, что военно-транспортное судно ВМС США Yuma зашло в Чёрное море.

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