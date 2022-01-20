Байден обсудил с группой сенаторов ситуацию вокруг Украины
- AP
- © Susan Walsh
«Байден и сенаторы обменялись мнениями о том, как США эффективнее всего смогут продолжить тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами для поддержки Украины», — говорится в сообщении.
Президент США выразил надежду на продолжение политики, направленной на урегулирование текущего кризиса.
Кроме того, Байден также согласился тесно сотрудничать с конгрессом касательно разработки мер «в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины».
В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.