Байден обсудил с группой сенаторов ситуацию вокруг Украины

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Американский президент Джо Байден обсудил с группой сенаторов, которые вернулись с Украины, «наращивание российской военной мощи» у украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден обсудил с группой сенаторов ситуацию вокруг Украины
  • AP
  • © Susan Walsh

«Байден и сенаторы обменялись мнениями о том, как США эффективнее всего смогут продолжить тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами для поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Президент США выразил надежду на продолжение политики, направленной на урегулирование текущего кризиса.

Кроме того, Байден также согласился тесно сотрудничать с конгрессом касательно разработки мер «в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины».

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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