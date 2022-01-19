США, НАТО и ЕС обсудили ситуацию с Россией и безопасностью в Европе

Госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с Россией и безопасностью в Европе.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Переговоры прошли при участии Польши как действующего председателя ОБСЕ.

Отмечается, что переговоры прошли «в контексте продолжающейся трансатлантической и многосторонней координации касательно европейской безопасности».

Стороны обсудили «наращивание Россией военной мощи вокруг Украины». Также были обсуждены текущие международные дипломатические контакты в связи с попытками России пересмотреть механизмы обеспечения безопасности в Европе.

Ранее Боррель пригласил американского госсекретаря Энтони Блинкена присоединиться к заседанию министров иностранных дел государств — членов сообщества 24 января для обсуждения ситуации на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления Киева о якобы возможности эскалации со стороны России, заявил, что российская сторона имеет право передвигать войска на своей территории и «ни о каком нагнетании речи не идёт».