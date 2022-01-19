Политолог Абзалов прокомментировал слова вице-премьера Словакии о статусе Крыма

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что Россия «в любом случае не вернёт» Крым Украине, а санкции ЕС приносят только вред, поэтому необходимо развивать отношения с Москвой.
Политолог Абзалов прокомментировал слова вице-премьера Словакии о статусе Крыма
  • Legion-Media

Абзалов отметил, что вопрос о передаче Крыма на повестке не стоит в принципе.

«Что касается позиции Словакии, было бы прекрасно, если бы эта позиция была официально заявлена представителем Словакии на недавнем саммите НАТО, а не кулуарно с позиции вице-премьера», — сообщил эксперт.

По его словам, вопрос признания Крыма частью России является вопросом времени и  «смирения» с этим процессом.

«Если часть Европы понимает, что Крым — это часть Российской Федерации, если из-за этого не прекращает экономические отношения, не высылает послов, то это говорит о том, что в принципе Европа и США с этим смирились», — пояснил политолог.

Ранее вице-премьер Словакии Сулик заявил, что Россия «в любом случае не вернёт» Крым Украине, и подчеркнул необходимость развития отношений с Москвой.

Крым стал российским регионом после  состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить