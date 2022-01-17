Сервис Booking.com объяснил санкциями ЕС ужесточение политики размещения в Крыму
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«Будучи голландской компанией, предлагающей свои услуги из Нидерландов, Booking.com действует в соответствии с настоящими торговыми санкциями, введёнными ЕС и правительством Нидерландов в отношении Крыма», — сказали там.
Вместе с тем во избежание «недоразумений относительно позиции Booking.com» по ведению бизнеса с объектами размещения в Крыму, «что не запрещено», компания скорректировала работу платформы и процесс бронирования.
Теперь забронировать объект размещения в Крыму можно только при условии, «что путешествуют не с целью отдыха», уточнили в пресс-службе.
Также гости могут забронировать номер только для одного взрослого, что отражает требования к деловым поездкам, добавили в компании.
«Мы также закрыли обмен сообщениями между партнёрами и гостями отелей в Крыму, чтобы снизить риск запросов на отдых, сделанных в продолжение бронирования деловых поездок», — сказали в пресс-службе сервиса.
Агентство также отмечает, что министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обратится в Федеральную антимонопольную службу из-за новых ограничений, которые ввёл Booking.com для бронирования отдыха на полуострове.
В декабре Booking.com выполнил предписание ФАС об отмене паритета цен. Это случилось после того, как в ноябре Арбитражный суд Москвы признал законным штраф для Booking.com в размере 1,3 млрд рублей.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.