Сервис Booking.com объяснил санкциями ЕС ужесточение политики размещения в Крыму

Нидерландская компания Booking.com объяснила, что ужесточила политику размещения людей в Крыму, чтобы следовать торговым санкциям, введённым Евросоюзом и правительством Нидерландов в отношении республики.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Будучи голландской компанией, предлагающей свои услуги из Нидерландов, Booking.com действует в соответствии с настоящими торговыми санкциями, введёнными ЕС и правительством Нидерландов в отношении Крыма», — сказали там.

Вместе с тем во избежание «недоразумений относительно позиции Booking.com» по ведению бизнеса с объектами размещения в Крыму, «что не запрещено», компания скорректировала работу платформы и процесс бронирования.

Теперь забронировать объект размещения в Крыму можно только при условии, «что путешествуют не с целью отдыха», уточнили в пресс-службе.

Также гости могут забронировать номер только для одного взрослого, что отражает требования к деловым поездкам, добавили в компании.

«Мы также закрыли обмен сообщениями между партнёрами и гостями отелей в Крыму, чтобы снизить риск запросов на отдых, сделанных в продолжение бронирования деловых поездок», — сказали в пресс-службе сервиса.

Агентство также отмечает, что министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обратится в Федеральную антимонопольную службу из-за новых ограничений, которые ввёл Booking.com для бронирования отдыха на полуострове.

В декабре Booking.com выполнил предписание ФАС об отмене паритета цен. Это случилось после того, как в ноябре Арбитражный суд Москвы признал законным штраф для Booking.com в размере 1,3 млрд рублей.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.