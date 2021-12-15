Компания Booking.com выполнила предписание ФАС России о ценах

Нидерландская компания Booking.com выполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об отмене паритета цен.

«Booking выполнила требование ФАС об отмене паритета. Компания перестала ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж», — говорится в сообщении ведомства.

В компании внесли необходимые изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу.

В декабре 2020 года в ФАС заявили, что сервис Booking.com злоупотребил доминирующим положением на рынке и нарушил закон о конкуренции.

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в размере 1,3 млрд рублей.