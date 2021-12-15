Компания Booking.com выполнила предписание ФАС России о ценах

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Нидерландская компания Booking.com выполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об отмене паритета цен.
Компания Booking.com выполнила предписание ФАС России о ценах
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Booking выполнила требование ФАС об отмене паритета. Компания перестала ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж», — говорится в сообщении ведомства.

В компании внесли необходимые изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу.

В декабре 2020 года в ФАС заявили, что сервис Booking.com злоупотребил доминирующим положением на рынке и нарушил закон о конкуренции.

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в размере 1,3 млрд рублей.

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