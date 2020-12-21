ФАС признала сервис Booking.com нарушившим антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что сервис Booking.com злоупотребил доминирующим положением на рынке и нарушил закон о конкуренции.

«21 декабря 2020 года Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании Booking.com B.V.... По результатам его рассмотрения компания признана нарушившей п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, сервис Booking.com «навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров», согласно которым они должны были соблюдать паритет цен, наличия номеров и условий в поисковиках, туристических агентствах, а также на сайтах отелей.

Подобные действия приводят к ограничению конкуренции и ущемлению интересов средств размещения, добавили в службе.

«Условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения», — подчеркнули в ведомстве.

В сентябре ФАС обязала Booking.com не требовать от отелей гарантии лучшей цены.