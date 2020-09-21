ФАС обязала Booking не требовать от отелей гарантии лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Booking.сom второе предупреждение с требованием перестать требовать от отелей и гостиниц гарантии лучшей цены для сервиса.

«ФАС России выдала ООО «Booking.com B.V.» второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства», — приводит РИА Новости сообщение службы.

Заключая контракт с агрегатором, отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своём сайте или стойке информации.

В ноябре 2019 года ФАС предупредила Booking.com о нарушении антимонопольного законодательства, призвав исключить ряд требований к российским лицам.

В декабре того же года ФАС возбудила дело в отношении сервиса Booking.com.