ФАС обязала Booking не требовать от отелей гарантии лучшей цены
- © REUTERS/Alexander Demianchuk
«ФАС России выдала ООО «Booking.com B.V.» второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства», — приводит РИА Новости сообщение службы.
Заключая контракт с агрегатором, отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своём сайте или стойке информации.
В ноябре 2019 года ФАС предупредила Booking.com о нарушении антимонопольного законодательства, призвав исключить ряд требований к российским лицам.
В декабре того же года ФАС возбудила дело в отношении сервиса Booking.com.