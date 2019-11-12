ФАС предупредила Booking.com о признаках нарушения законодательства

Федеральная антимонопольная служба предупредила сервис Booking.com о нарушении антимонопольного законодательства и призвала исключить ряд требований к российским лицам.

По данным ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».

«ФАС России считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе — онлайн и оффлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, — не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», — уточняется в заявлении службы.

В 2018 году заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв заявил, что стоимость создания отечественного аналога сервиса онлайн-бронирования Booking.com может составить $5—6 млн, добавив при этом, что государство не будет тратить бюджетные средства на эти цели.