ФАС предупредила Booking.com о признаках нарушения законодательства

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Федеральная антимонопольная служба предупредила сервис Booking.com о нарушении антимонопольного законодательства и призвала исключить ряд требований к российским лицам.
ФАС предупредила Booking.com о признаках нарушения законодательства
  • РИА Новости

По данным ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».

«ФАС России считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе — онлайн и оффлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, — не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», — уточняется в заявлении службы.

В 2018 году заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв заявил, что стоимость создания отечественного аналога сервиса онлайн-бронирования Booking.com может составить $5—6 млн, добавив при этом, что государство не будет тратить бюджетные средства на эти цели.

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