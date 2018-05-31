Ростуризм оценил создание отечественного аналога Booking.com в $5 — 6 млн

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Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв заявил, что стоимость создания отечественного аналога сервиса онлайн-бронирования Booking.com может составить $5 — 6 млн, добавив при этом, что государство не будет тратить бюджетные средства на эти цели.
Ростуризм оценил создание отечественного аналога Booking.com в $5 — 6 млн
  • © Global Look Press

«Мы сейчас говорим, что сам ресурс будет стоить $5-6 млн. Но он будет создаваться на коммерческие деньги, безусловно. Это должны быть привлечённые средства, потому что и сам ресурс будет коммерческим», — цитирует Королёва агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что Ростуризм готов оказать всю необходимую поддержку будущим владельцам сервиса. 

Ранее в Ростуризме заявили, что не поддерживает предложение по ограничению действия сервиса онлайн-бронирования Booking.com на территории России.

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