Ростуризм оценил создание отечественного аналога Booking.com в $5 — 6 млн
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«Мы сейчас говорим, что сам ресурс будет стоить $5-6 млн. Но он будет создаваться на коммерческие деньги, безусловно. Это должны быть привлечённые средства, потому что и сам ресурс будет коммерческим», — цитирует Королёва агентство городских новостей «Москва».
Он добавил, что Ростуризм готов оказать всю необходимую поддержку будущим владельцам сервиса.
Ранее в Ростуризме заявили, что не поддерживает предложение по ограничению действия сервиса онлайн-бронирования Booking.com на территории России.