Ростуризм оценил создание отечественного аналога Booking.com в $5 — 6 млн

Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв заявил, что стоимость создания отечественного аналога сервиса онлайн-бронирования Booking.com может составить $5 — 6 млн, добавив при этом, что государство не будет тратить бюджетные средства на эти цели.

«Мы сейчас говорим, что сам ресурс будет стоить $5-6 млн. Но он будет создаваться на коммерческие деньги, безусловно. Это должны быть привлечённые средства, потому что и сам ресурс будет коммерческим», — цитирует Королёва агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что Ростуризм готов оказать всю необходимую поддержку будущим владельцам сервиса.

Ранее в Ростуризме заявили, что не поддерживает предложение по ограничению действия сервиса онлайн-бронирования Booking.com на территории России.