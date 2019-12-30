ФАС возбудила дело против Booking.com

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервиса Booking.com. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
ФАС возбудила дело против Booking.com
  • Reuters

«27 декабря 2019 года ФАС возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.», — говорится в сообщении.

Как отмечается, нарушение выразилось в «навязывании средствам размещения» —  гостиницам, отелям и хостелам — в России «условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».

Подчёркивается, что действия компании по «навязыванию невыгодных условий» договора, когда средство размещения не может установить цену на свои услуги на одном агрегаторе информации о средствах размещения ниже, чем на другом, «могут привести к ущемлению интересов средств размещения» и ограничению, устранению конкуренции на этом рынке. 

В середине ноября ФАС предупредила Booking.com о нарушении антимонопольного законодательства, призвав исключить ряд требований к российским лицам.

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