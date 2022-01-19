Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию к «деэскалации» после переговоров с Зеленским

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку в связи с якобы исходящей от России угрозой.

«Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдём на компромисс по ключевым принципам», — написал генсек альянса в Twitter.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что страны НАТО продолжают выдвигать в адрес Москвы ничем не обоснованные претензии.

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.