Замглавы МИД Рябков заявил о выдвижении НАТО в адрес России необоснованных претензий
- Legion-Media
Об этом он сообщил в ходе выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
«В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.