Замглавы МИД Рябков заявил о выдвижении НАТО в адрес России необоснованных претензий

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны НАТО продолжают выдвигать в адрес Москвы ничем не обоснованные претензии.

Об этом он сообщил в ходе выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.