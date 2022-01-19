В Германии не исключают переезда экс-канцлера Меркель в США

В экспертном сообществе не исключают, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель может переехать в США, где её супруг продолжит научную карьеру. Такое мнение высказал замдиректора Института Европы РАН кандидат экономических наук Владислав Белов.

Как уточняет РИА Новости, Ангела Меркель больше 20 лет замужем за профессором химии, доктором Йоахимом Зауэром, он работает в Берлинском университете имени Гумбольдта.

«Один из наших коллег в Германии предполагает, что даже, возможно, (Меркель. — RT) уедет со своим супругом в Штаты, где он может продолжить свою научную карьеру талантливого химика», — сказал Белов.

Он выразил мнение, что Меркель, отдавшая политике 30 лет жизни, какое-то время будет «заниматься семьёй» и «тем, что ей представляется интересным».

Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в конце 2021 года.

Как сообщал Der Spiegel, экс-канцлер намерена написать автобиографию. При этом агентство DPA отмечало, что Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Меркель стать советником высокого уровня в структуре организации.