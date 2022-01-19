В Германии не исключают переезда экс-канцлера Меркель в США
- AP
Как уточняет РИА Новости, Ангела Меркель больше 20 лет замужем за профессором химии, доктором Йоахимом Зауэром, он работает в Берлинском университете имени Гумбольдта.
«Один из наших коллег в Германии предполагает, что даже, возможно, (Меркель. — RT) уедет со своим супругом в Штаты, где он может продолжить свою научную карьеру талантливого химика», — сказал Белов.
Он выразил мнение, что Меркель, отдавшая политике 30 лет жизни, какое-то время будет «заниматься семьёй» и «тем, что ей представляется интересным».
Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в конце 2021 года.
Как сообщал Der Spiegel, экс-канцлер намерена написать автобиографию. При этом агентство DPA отмечало, что Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Меркель стать советником высокого уровня в структуре организации.