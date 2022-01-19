Депутат Белик назвал привлечением внимания заявление о необходимости поставлять оружие Украине

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы комитета бундестага по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая выступила за поставки оборонительного вооружения на Украину.
Депутат Белик назвал привлечением внимания заявление о необходимости поставлять оружие Украине
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Парламентарий отметил, что заявления о поставках вооружения — попытка привлечь к себе внимание, которая «не повлияет на общую позицию МИД Германии».

Также собеседник RT напомнил, что Германия «старается придерживаться нейтралитета и не поставлять ни оружие, ни другие товары военного назначения в страны, где есть военный конфликт или гражданское противостояние».

Кроме того, он предположил, что визит нового главы МИД Германии в Москву «просто вывел из себя депутата бундестага».

«Она, возможно, расходится во многих позициях по Украине с действующим министром иностранных дел, поэтому выступила за поставку оборонительного вооружения Украине. При этом стоит помнить, что и оборонительное, и наступательное вооружение одинаково опасно в контратаках», — заключил Белик.

Ранее Штрак-Циммерманн заявила, что в коалиционном договоре говорится, что оружие не должно поставляться в охваченные кризисом регионы.

Однако, по её мнению, учитывая нынешнюю ситуацию, в ФРГ должны пересмотреть соответствующие правила.

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