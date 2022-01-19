Депутат бундестага ФРГ выступила за поставку оборонительного вооружения Украине

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Глава комитета бундестага по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за поставки оборонительного вооружения на Украину.
Депутат бундестага ФРГ выступила за поставку оборонительного вооружения Украине
  • Legion-Media

Она напомнила о коалиционном договоре, согласно которому оружие не должно поставляться в охваченные кризисом регионы. Однако, по мнению Штрак-Циммерманн, учитывая нынешнюю ситуацию, в ФРГ должны пересмотреть соответствующие правила.

«Поставка оборонительного оружия может быть способом поддержки Украины. Но тогда это должно быть определено... Возможная поставка оружия на Украину уже публично обсуждается», — цитирует члена бундестага РИА Новости.

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что немецкие власти продолжают придерживаться рестриктивной позиции по продаже оружия Украине.

По её словам, Германия оказывает поддержку Украине «в других сферах».

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