Посольство России призвало США убедить Украину выполнять Минские соглашения

Российское посольство в Вашингтоне призвало власти США убедить Киев отказаться от саботажа Минских соглашений.

«Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договорённостей», — говорится в заявлении в Facebook.

Ранее российские дипломаты призвали прекратить истерику и нагнетание ситуации вокруг ситуации в Донбассе.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина находится под внешним управлением США и американские власти могут принудить Киев выполнять Минские соглашения.