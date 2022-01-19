Посольство России призвало США убедить Украину выполнять Минские соглашения
«Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договорённостей», — говорится в заявлении в Facebook.
Ранее российские дипломаты призвали прекратить истерику и нагнетание ситуации вокруг ситуации в Донбассе.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина находится под внешним управлением США и американские власти могут принудить Киев выполнять Минские соглашения.