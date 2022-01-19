Сенатор Пушков прокомментировал приглашение Шойгу в Лондон

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Приглашение министра обороны России Сергея Шойгу посетить Лондон может быть обусловлено опасениями Запада относительно возможности конфликта с Россией. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор Пушков прокомментировал приглашение Шойгу в Лондон
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  • © Federation Council of Russia

«В НАТО, при всём пафосе жестких заявлений (генерального секретаря Йенса. — RT) Столтенберга, вероятно, всё же есть опасение, что в случае отсутствия договорённостей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне», — заявил он газете «Взгляд».

Пушков также отметил «неординарное» поведение Лондона по сравнению с другими европейскими странами.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте заявил, что направляет своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.

Он также подчеркнул, что Россия является ядерной державой и не должна опасаться НАТО.

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