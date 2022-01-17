Глава Минобороны Великобритании заявил, что Россия не должна опасаться НАТО

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте заявил, что Россия является ядерной державой и не должна опасаться НАТО.
Глава Минобороны Великобритании заявил, что Россия не должна опасаться НАТО
  • ©David Cliff/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«По численности обычных вооружённых сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы. Её история заслуживает гордости. Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей (отправки первого из них. — RT)», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «Россия также является ядерной державой и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы».

Также Бен Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что направляет своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.

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