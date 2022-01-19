В Боливии разрешили продажу препарата для лечения коронавируса производства компании Merck

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В Боливии власти выдали разрешение на продажу препарата для лечения коронавирусной инфекции компании Merck.
В Боливии разрешили продажу препарата для лечения коронавируса производства компании Merck
  • AFP
  • © JORGE BERNAL

«Национальное правительство через министерство здравоохранения и спорта разрешило продажу препарата молнупиравир, который используется для лечения COVID-19 и рекомендуется пациентам с симптомами лёгкой или средней тяжести», — говорится в сообщении на сайте Минздрава Боливии.

При этом отмечается, что лекарство не является полноценной заменой вакцины от коронавируса.

Ранее в Мексике федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Cofepris одобрила использование в стране препарата от COVID-19 компании Merck.

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