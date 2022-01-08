В Мексике одобрили препарат для лечения коронавируса производства компании Merck

В Мексике федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Coferpis одобрил использование в стране препарата от COVID-19 компании Merck.

«Cofepris одобрила для экстренного использования пероральный препарат молнупиравир, который будет использоваться для пациентов, переносящих болезнь в лёгкой и средней форме и с сопутствующими заболеваниями», — говорится в сообщении на сайте комиссии.

При этом отмечается, что лекарство не является полноценной заменой для вакцины от коронавируса.

Лекарство можно будет получить по рецепту врача.

Ранее в США одобрили таблетку для лечения коронавируса производства компании Merck.