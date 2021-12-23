В США одобрили таблетку для лечения коронавируса производства компании Merck

В Соединённых Штатах одобрили препарат от COVID-19 в виде таблетки производства компании Merck, сообщил медицинский регулятор FDA.

«Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало разрешение на экстренное применение (EUA) для молнупиравира Merck для лечения коронавирусной болезни лёгкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Препарат доступен только по рецепту врача и противопоказан лицам младше 18 лет.

Пациентам рекомендуют его употребление каждые 12 часов в течение пяти дней.

Ранее в России Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2.

Как подчёркивают разработчики препарата, он универсален против всех известных вариантов SARS-CoV-2, включая штамм «омикрон».