Помощник президента США Салливан рассказал о прогрессе в переговорах по безопасности

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У Соединённых Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в урегулировании проблем европейской безопасности. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Помощник президента США Салливан рассказал о прогрессе в переговорах по безопасности
  • AP
  • © Andrew Harnik

«С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путём дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнёры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию», — заявил он в интервью изданию Foreign Policy.

При этом Москва должна принять собственные решения по вопросам европейской безопасности, подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в скором времени передаст России свой письменный ответ на предложения по безопасности.

По словам замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, Соединённые Штаты намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.

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