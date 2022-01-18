НАТО анонсировало скорую передачу России письменного ответа на предложения по безопасности

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в скором времени передаст России свой письменный ответ на предложения по безопасности.
НАТО анонсировало скорую передачу России письменного ответа на предложения по безопасности
  • Gettyimages.ru

«Мы скоро передадим России наши письменные предложения. Они осведомлены об этом. Эти письменные предложения отразят нашу серьёзную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам, многим другим вопросам», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о том, когда альянс намерен дать ответ России.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить