НАТО анонсировало скорую передачу России письменного ответа на предложения по безопасности
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«Мы скоро передадим России наши письменные предложения. Они осведомлены об этом. Эти письменные предложения отразят нашу серьёзную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам, многим другим вопросам», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о том, когда альянс намерен дать ответ России.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.