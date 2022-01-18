НАТО анонсировало скорую передачу России письменного ответа на предложения по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в скором времени передаст России свой письменный ответ на предложения по безопасности.

«Мы скоро передадим России наши письменные предложения. Они осведомлены об этом. Эти письменные предложения отразят нашу серьёзную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам, многим другим вопросам», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о том, когда альянс намерен дать ответ России.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.