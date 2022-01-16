Нуланд объявила, что США работают над ответом по гарантиям безопасности для России

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.

«Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности», —рассказала она.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с США, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности.

По словам Нуланд, Россия и Соединённые Штаты во время переговоров «выслушали друг друга», однако пока не приступили к тем обсуждениям, «которые нужно начать для достижения соглашений».