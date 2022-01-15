Антонов: Россия примет решение о дальнейшей работе с США, когда получит ответы на свои предложения

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с США, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

Текст заявления Антонова посольство России в США разместило на странице в Facebook.

«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», — сказал он.

Антонов отметил, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия и Соединённые Штаты во время переговоров «выслушали друг друга», однако пока не приступили к тем обсуждениям, «которые нужно начать для достижения соглашений».