Глава МИД Британии Трасс призвала Европу «снизить зависимость от российского газа»

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Глава британского МИД Лиз Трасс в своём Twitter призвала Европу снизить зависимость от российского газа. Она также отметила, что «Северный поток — 2» «несовместим с агрессивными действиями России».
Глава МИД Британии Трасс призвала Европу «снизить зависимость от российского газа»
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«Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа», — написала Трасс.

Как ранее заявил «Газпром», Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 62% газа, закачанного в летний период, а объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны НАТО не имеют единой позиции по «Северному потоку — 2».

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