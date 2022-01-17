«Газпром» заявил, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 62% газа

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В российской компании «Газпром» рассказали о запасах в подземных хранилищах газа Европы и Украины.
«Газпром» заявил, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 62% газа
  • © AP Photo / Anatoly Ustinenko

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 января объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 62,6% от объёма газа, закачанного в летний период», — сообщает компания в своём Telegram.

Уточняется, что объём активного газа в европейских хранилищах на 15 января составляет всего 46,9 млрд куб. м, что на 1,091 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

«Запасы газа в украинских ПХГ снизились до 12,6 млрд куб. м. Это на 44,2% (на 10 млрд куб. м) ниже показателя прошлого года и на 2,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года», — добавляется в сообщении.

Ранее пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» заявила, что фактическое потребление газа на Украине в 2021 году сократилось на 6,6%.

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