На Украине заявили о сокращении фактического потребления газа в 2021 году

Пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» заявила, что фактическое потребление газа на Украине в 2021 году сократилось на 6,6%.

Об этом компания написала в Facebook.

«В 2021 году фактическое потребление природного газа составило 26,8 млрд куб. м — это на 6,6% ниже, чем в 2020 году», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на нужды населения в 2021 году поступило почти на 5% больше газа, чем в 2020 году, — 8,6 млрд куб. м.

Ранее глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что ситуация с хлебом на Украине «близка к катастрофической» из-за проблем с высокими ценами на газ.