Канада и Украина договорились вместе искать справедливости в деле сбитого в Иране Boeing

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Канада намерена вместе с Украиной и Швецией обращаться в международные инстанции, чтобы добиться справедливости в деле сбитого в Иране в январе 2020 года Boeing 737-800. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
Канада и Украина договорились вместе искать справедливости в деле сбитого в Иране Boeing
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«Поскольку Иран не отвечает на наши ультиматумы, мы будем искать справедливости в международных институтах. И мы будем работать вместе со Швецией и Украиной», — приводит РИА Новости её слова на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Сам Кулеба, в свою очередь, заявил о договорённости сделать ряд шагов для достижения справедливости в этом вопросе. По его словам, они будут предприниматься «в составе коалиции».

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.

Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила украинский самолёт, приняв его за крылатую ракету. В иранской Организации гражданской авиации позднее сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.

В апреле 2021 года в Иране предъявили обвинения десяти должностным лицам по делу о крушении самолёта.

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