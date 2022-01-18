В компании Meta объяснили ошибкой блокировку страницы делегации России в Вене в Facebook

Представитель компании Meta заявила, что блокировка страницы делегации России на переговорах в Вене была произведена автоматическими средствами по ошибке.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта страница была ошибочно заблокирована нашими автоматизированными инструментами и уже восстановлена», — сообщила представитель компании.

Компания Meta приносит извинения за неудобства, которые могли быть вызваны ошибочным блокированием страницы делегации России в Вене, добавили там.

17 января администрация соцсети Facebook после трёх дней блокировки восстановила доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности.

Перед этим глава делегации Константин Гаврилов сообщил, что обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать государство из-за блокировки страницы делегации.

В делегации отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.