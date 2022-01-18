В ОП назвали попыткой давления позицию Белого дома по отключению России от SWIFT

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.

Данюк подчеркнул, что это заявление нужно расценивать как «попытку некоего давления, создание такой фантомной угрозы для того, чтобы якобы изменить политику России».

Он отметил, что упоминание об отключении от SWIFT всегда озвучивается в контексте «нападения» России на Украину.

«Естественно, Россия на Украину нападать не собирается. Дело в том, что международная система SWIFT действительно в значительной степени упрощает ведение торгово-экономической деятельности, учитывая, что наша экономика экспортно-ориентированная, но есть одна проблема. SWIFT является всего лишь системой, которой пользуются, потому что она действительно самая распространённая и самая эффективная, но никто не говорит о том, что существуют другие механизмы взаимных расчётов», — добавил специалист.

По мнению эксперта, западные страны понимают, что даже если Россия будет отключена от SWIFT, то она всё равно продолжит свою экономическую деятельность.

«Да, может быть будут определённые издержки, может быть, поначалу это будет доставлять определённые сложности, но в перспективе это вырастет в нечто большее, что пошатнёт существующие позиции и США, и Европы, исходя из этого, я думаю, они пытаются заявлять о возможности отключения России только на уровне риторики, в качестве некоей пугалки», — заключил собеседник RT.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил о том, что США не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.

17 января газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что Соединённые Штаты и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

Отмечается, что вместо этого обсуждается вопрос об адресных экономических санкциях в отношении крупнейших российских банков.